Pena suspensa para mulher acusada de agredir idosa com martelo e vaso

A mulher que em janeiro de 2020 agrediu uma vizinha com um martelo e um vaso foi condenada pelo Tribunal da Feira a um ano e sete meses de prisão, com aplicação da pena suspensa por igual período.

A arguida respondia pelos crimes de introdução em lugar vedado ao público, crime de roubo, na forma tentada, crime de ofensa à integridade física qualificada e crime de coação agravada.

Contudo, acabou absolvida do crime de introdução em lugar vedado ao público e o crime de roubo qualificado, na forma tentada, passou para crime de furto, na forma tentada.

Ou seja, foi sentenciada a uma pena única de um ano e sete meses de prisão, suspensa e sem a necessidade de regime de prova. Chegou, ainda, a um acordo com a vítima a quem vai pagar 2500 euros de indemnização pelos danos que esta sofreu.

O tribunal deu como provado parte das agressões desferidas à idosa, inclusive com o martelo e um vaso na cabeça, considerando, no entanto, que estas não foram exercidas com particular violência nem durante o período de tempo descrito na acusação e não tendo as mesmas resultado em ferimentos graves.

Ficou igualmente provado que a arguida se deslocou à habitação com intenção de furtar e não de agredir a idosa.

Ao JN, o advogado da arguida, Filipe Soares Pereira, considera que a alteração substancial e não substancial de alguns dos factos "foi de acordo com a realidade e com a pretensão que já tinha sido feita na contestação contra a errada qualificação jurídica do Ministério Público na acusação".

"Trata-se de uma pena adequada", considerou Filipe Soares Pereira que, em princípio, não irá recorrer do acórdão.

De acordo com a acusação, a vítima, Maria Reis, tinha sido agredida no pátio da habitação, pela vizinha que empunhava um martelo. Depois de ter derrubado a vítima, a arguida pegou num dos vasos que ali se encontrava e bateu com o mesmo na cabeça da idosa, tapando-lhe a boca para que não pudesse gritar.

As agressões só terão parado depois de uma outra vizinha ter ouvido os gritos de desespero da idosa. A arguida colocou-se em fuga, mas voltou, minutos depois, para pedir desculpa.

Numa das sessões de julgamento, a arguida justificou que se deslocou à habitação pensando que ali não se encontrava ninguém, tentando apoderar-se de algo, já que, alegadamente, passava por momentos de dificuldades financeiras.

Negou, ainda, a agressão intencional com o martelo à idosa, assim como a agressão com o vaso.