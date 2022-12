Pena suspensa por morte de namorado na Figueira da Foz

O Tribunal de Coimbra condenou, esta sexta-feira, a quatro anos e nove meses de prisão, com pena suspensa, uma jovem de 22 anos pela morte do namorado, em março de 2021, na Figueira da Foz.

O juiz considerou estar provado o crime de ofensa à integridade física grave, constante na acusação, mas apontou para o contexto, para a ausência de antecedentes criminais e para a idade jovem da arguida para suspender a pena.

"Durante cinco anos, terá de cumprir o plano de reinserção social e fazer tudo para que não volte a cometer nenhum crime. Se o fizer, terá de cumprir pena de prisão efetiva", afirmou o juiz, durante a leitura do acórdão.

A situação aconteceu a 7 de março de 2021, quando a jovem e o namorado, regressados de uma festa, se envolveram numa discussão com agressões mútuas, terminando com a arguida a espetar uma faca na coxa do companheiro, que lhe perfurou uma artéria e lhe causou a morte.

A arguida, atualmente a viver em Oliveira do Bairro, ouviu a leitura por videoconferência e passou toda a ​​​​​​​sessão em lágrimas.