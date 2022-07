Perguntou por chaves perdidas em parque e esfaqueou homem até à morte

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um suspeito pelo homicídio à facada de um homem de 29 anos num parque em Lisboa, ocorrido a 10 de julho. O homicida, de 27 anos, entregou-se às autoridades dias depois de cometer o crime.

O suspeito dirigiu-se à vítima e outro amigo desta que estavam no Parque Urbano do Reguengo para lhes perguntar se tinham a chave do automóvel de uma conhecida sua, que a deixou num banco de jardim onde as vítimas também tinham estado. Antes de obter qualquer resposta empunhou uma faca e começou a esfaquear os dois homens.

A primeira vítima sofreu dois golpes e conseguiu fugir do homicida, mas o homem que acabou por morrer não teve essa sorte. Foi esfaqueado por 11 vezes no corpo, grande parte nas pernas e acabou por falecer no hospital, para onde foi transportado pelos bombeiros.

O arguido colocou-se de imediato em fuga para parte incerta, tendo-se entregado às autoridades no dia 13 de julho. O suspeito foi presente a interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Está indiciado por um crime de homicídio qualificado e um crime de ofensa à integridade física qualificada.