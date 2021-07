Perigoso fugitivo apanhado pela PJ no Porto

Óscar Queirós Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Era procurado há seis anos por tráfico, roubo e sequestro.

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve esta quarta-feira José Dias Maia Cabreiro, conhecido como "Zé dos Cavalos", que andava fugido há seis anos após ter sido condenado pelo tribunal de Aveiro a cinco anos e meio de cadeia por tráfico de droga. Era também procurado desde o início do ano por suspeita de roubo e sequestro, com arma de fogo.

José Cabreiro, 47 anos, com última residência no Bairro do Lagarteiro, Porto, andava fugido desde 2015, quando transitou em julgado a condenação de Aveiro. E o seu nome foi caindo no esquecimento. O caso mudou de figura quando, no início do ano, os inspetores da Secção Regional de Combate ao Terrorismo e Banditismo da Diretoria do Norte da PJ investigavam um roubo e sequestro com a vítima a passar momentos de terror. Rapidamente apareceu como implicado "Zé dos Cavalos".

Pacientes, os inspetores foram avolumando indícios comprometedores e ontem prenderam-no em casa de familiares, no bairro da Triana (Porto). Vai cumprir os cinco anos e meio, enquanto espera para responder pelos novos crimes de que é suspeito.