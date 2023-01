Perseguição por três concelhos acaba com internamento psiquiátrico da condutora

Uma aparatosa perseguição policial terminou, este sábado de manhã, no distrito de Braga, com o internamento compulsivo de uma automobilista, que fugiu à GNR durante dezenas de quilómetros, com uma condução perigosa.

O incidente começou quando uma patrulha mandou parar a automobilista, em Barcelos, a mesma não obedeceu e fugiu. Passou por Braga e pela Póvoa de Lanhoso, regressou a Braga, ao longo da EN 103 e por outras vias secundárias, e foi aqui intercetada.

As patrulhas da Guarda Nacional Republicana bloquearam a condutora na Rodovia de Braga, no sentido Braga - Famalicão, por baixo do viaduto junto à porta de armas do Regimento de Cavalaria de Braga, tendo tentado acalmar a condutora do carro. Segundo testemunhos recolhidos pelo JN, vários carros-patrulha da GNR de Braga ficaram amolgados.

PUB

A mulher não soube explicar o seu comportamento. Apresentando-se descompensada, foi conduzida ao Hospital Central de Braga e ficou internada no Serviço de Psiquiatria, já em regime de internamento compulsivo.