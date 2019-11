Perseguiu ex-namorada aos tiros pela rua no Marco de Canaveses

Reis Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem de 20 anos não aceitava fim da relação. Ameaçou publicar na net fotos e vídeos íntimos.

Após uma relação que durou dois anos, sempre marcada por episódios de violência física e psicológica, uma jovem, de 19 anos, do Marco de Canaveses, decidiu pôr um ponto final ao relacionamento com o namorado, de 20 anos, que foi agora detido pela GNR. O indivíduo chegou a persegui-la quando ela seguia num carro com um amigo e efetuou dois disparos.

Com o fim da relação, que se concretizou em agosto passado, o indivíduo começou a ameaçá-la de morte e tentou coagi-la a reatar, tendo-a agredido na via pública. Também ameaçou publicar nas redes sociais fotografias e vídeos da vítima, de cariz sexual, que dizia ter em sua posse.

A GNR sublinha que a relação entre os dois "já havia sofrido interrupções devido aos comportamentos obsessivos e controladores do agressor".

Leia mais na edição impressa ou versão e-paper.