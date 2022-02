Piratas informáticos imitam marcas famosas para burlar compradores

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:07 Facebook

PSP investiga dezenas de queixas de pessoas enganadas em páginas quase iguais às de marcas do Grupo Inditex. Preços baixos são isco.

Um grupo, que as autoridades policiais suspeitam ser composto por criminosos estrangeiros, burlou dezenas de consumidores portugueses com recurso a falsos sites das principais marcas do grupo espanhol Inditex. As vítimas eram atraídas às páginas de internet pelos baixos preços de roupa e calçado, efetuavam o pagamento convencidos de que estavam a comprar nas plataformas oficiais das reputadas marcas, mas nunca recebiam os produtos na morada indicada.

Só entre outubro e novembro do ano passado, a PSP registou 36 queixas relacionados com este esquema, mas tudo aponta para que haja um número bem maior de lesados.