PJ ainda sem suspeitos de homicídio na Quinta da Fonte

Homem de 53 anos foi agredido mortalmente na noite de sexta-feira para sábado.

A Polícia Judiciária (PJ) não tem ainda identificado qualquer suspeito do homicídio, na noite de sexta-feira para sábado, de um homem de 53 anos, no bairro da Quinta da Fonte, na Apelação, Loures, apurou o JN. A investigação, baseada no pressuposto de que a vítima foi agredida com uma arma branca, prossegue.

De acordo com informações recolhidas, anteriormente, pelo JN no local, Orlando, trabalhador da construção civil, terá sido atingido no pescoço, aparentemente com uma garrafa partida.

Na sequência do corte, a vítima perdeu uma grande quantidade de sangue, que, no sábado à tarde, era ainda visível no pavimento da Avenida José Afonso, a principal artéria da Quinta da Fonte.

Há testemunhas

O homem foi atacado à porta de um café, então já de portas fechadas, depois de, segundo testemunhas, ter tropeçado numa mulher. O presumível homicida será o namorado desta. Terá entre 20 e 25 anos e reside no bairro, onde Orlando vivia também há vários anos.

Aquando da agressão, estariam na rua dezenas de pessoas, incluindo muitos jovens, sem intervenção no crime. Uma delas terá mesmo feito manobras de reanimação a Orlando até chegarem as equipas de socorro. A vítima acabaria por morrer a caminho do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.