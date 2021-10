PJ apreende 28 mil doses de cocaína no aeroporto de Lisboa

JN Hoje às 11:37 Facebook

A Polícia Judiciária apreendeu 28 mil doses de cocaína a um homem e uma mulher, de 25 e 29 anos, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde os traficantes, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado, chegaram de um voo proveniente da América do Sul.

De acordo com a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, as detenções ocorreram no âmbito de investigações distintas, iniciadas recentemente, visando as atividades de grupos organizados que se dedicam à introdução, em território nacional, de consideráveis quantidades de estupefacientes.

O homem detido transportava a droga no interior do organismo em 105 cápsulas que ingerira previamente e a cocaína trazida pela mulher, vinha diluída num líquido embalado em dez preservativos, dissimulados na roupa interior.

No total, "a droga apreendida seria suficiente para a composição de pelo menos 28 mil doses individuais caso tivesse entrado nos circuitos ilícitos de distribuição aos consumidores", explica a PJ.

Os detidos, de nacionalidade estrangeira foram levados ao Tribunal de Lisboa para aplicação de medidas de coação.