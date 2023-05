PJ apreende 4,2 toneladas de cocaína em paletes de bananas

Hoje às 19:27 Facebook

Cerca de 4,2 toneladas de cocaína dissimuladas em paletes de fruta foram apreendidas, anunciou, esta segunda-feira à tarde, a Polícia Judiciária. Foi a maior apreensão de cocaína que foi feita durante o corrente ano.

A cocaína provinha da América Latina e, segundo a PJ, apresenta um "elevado grau de pureza". "Foi transportada até Portugal por via marítima, dissimulada num carregamento de fruta em paletes, mais concretamente de bananas, que entrou em território nacional, através do Porto de Setúbal", informa a polícia.

A polícia diz que, "em termos de quantidade, esta apreensão de cocaína é a maior efetuada este ano em território nacional e uma das maiores dos últimos anos". A investigação foi feita pela sua Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

Em comunicado, a PJ afirma que, "com este resultado", conseguiu "infligir às organizações criminosas envolvidas neste caso um rude golpe financeiro, quer ao nível do investimento desta atividade criminosa, quer quanto aos elevadíssimos proveitos do crime que seriam originados, isto, caso esta quantidade de produto estupefaciente tivesse chegado ao mercado da distribuição ao consumidor".