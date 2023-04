PJ descobre novas vítimas de abusador de menores em Loures

A Polícia Judiciária de Lisboa deteve um jovem de 26 anos por abusar sexualmente de quatro meninos com idades entre os sete e nove anos em Loures e já recolheu mais provas que permitem aumentar para dez as vítimas deste suspeito. Os crimes ocorreram no início deste ano e tinham lugar numa escola do concelho de Loures.

O suspeito, de 26 anos, seria tutor de uma associação do concelho de Loures para crianças de nacionalidade estrangeira e os crimes ocorriam nas casas de banho da escola. O suspeito acariciava as vítimas, todos rapazes, nas zonas íntimas e tinha com elas conversas inapropriadas.

Foi o agrupamento de escolas que realizou a queixa à Polícia Judiciária de Lisboa ao ter conhecimento do que se passava e rapidamente os inspetores da PJ partiram para a detenção do homem por abuso sexual de menores. Foram reunidas provas quer permitiam indiciar o suspeito por quatro crimes, quatro vítimas, mas o número era maior. Ainda assim, o perigo de continuação dos crimes era urgente e por isso, foi emitido um mandado de detenção pelo Ministério Público de Loures.

PUB

A Polícia Judiciária vai continuar a investigar o caso, admitindo que existam mais vítimas, uma vez que este homem tinha contacto com crianças desde o início do ano letivo, mas os crimes denunciados dizem respeito ao início deste ano, ao abrigo de um protocolo que o agrupamento de escolas tem com uma associação do concelho para nomear tutores para as crianças de nacionalidade estrangeira.

O suspeito vai aguardar por julgamento em prisão preventiva, medida de coação aplicada pelo Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Loures.