PJ desmantelou gangue violento que sequestrava, roubava e traficava droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Algarve, cinco homens tidos como muito perigosos, que estão indiciados por roubos com extrema violência, sequestros e tráfico de droga, entre outros crimes. Foram intercetados com cerca de 1,5 toneladas de haxixe.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PJ revelou que os detidos, com idades compreendidas entre os 48 e os 65 anos, estão indiciados pela "prática de múltiplos crimes de roubo agravado, com uso de violência extrema, de crimes de sequestro e de furto qualificado, de detenção e uso de armas proibidas, e, ainda, de tráfico de estupefacientes agravado, num período temporal aproximadamente correspondente aos últimos sete meses".

"O grupo criminoso agora desmantelado apresenta uma estrutura com substancial organização", refere a Judiciária, e dedicava-se à "obtenção de proventos económicos, resultantes exclusivamente da prática de crimes especialmente violentos".

O grupo planeava e rotinava antecipadamente todos os alvos que pretendiam abordar, "denotando a existência de planeamento e disponibilidade de informação acerca das vítimas e dos proventos económicos que esperavam obter, na sequência das suas abordagens criminosas, sempre efetuadas com utilização de várias armas de fogo como meio de coação e ameaça das diversas vítimas".

A área de atuação do gangue era vasta, "inserindo-se maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa, dispondo todos os seus elementos de grande mobilidade e disponibilidade de tempo para a realização das incursões criminosas, fazendo destas o seu modo de vida", destacou a PJ.

Tonelada e meia de haxixe

Os cinco homens foram detidos na região do Algarve, em pleno transporte de cerca de uma tonelada e meia de haxixe, "destinada a ser comercializada a retalho".

Foram apreendidas na posse dos arguido duas armas de fogo devidamente municiadas, os três automóveis que utilizavam no momento da abordagem e com os quais efetuavam o transporte do haxixe.

"As diligências de investigação prosseguem ainda tendo em vista o reforço do suporte probatório acerca da atividade criminosa dos arguidos e do eventual conhecimento de outras circunstâncias criminosas conexas com os mesmos", sublinha a PJ.

Os cinco homens foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo sido aplicada a todos eles a medida de coação de prisão preventiva.