PJ detém sexagenário por abuso sexual de utentes em lar no Montijo 

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um homem de 66 anos por abusar sexualmente de utentes num lar no Montijo, onde se encontrava internado.

Foram cinco as vítimas do suspeito, sendo que uma delas foi salva por funcionários do Lar que entraram no quarto após ouvirem gritos. O homem ficou em prisão preventiva após ser presente a tribunal.

Os crimes ocorreram em setembro de 2021 e abril de 2023, altura em que o sexagenário, internado desde 2019 naquele lar, devido a problemas de saúde, entrou nos quartos de outros pacientes e praticou atos de cariz sexual. Numa das situações, só não conseguiu concretizar as sua intenções porque os funcionários do lar aperceberam-se dos gritos da vítima.

O suspeito está indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na forma consumada, e um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na forma tentada. Após interrogatório judicial foi aplicada ao arguido a medida de coação de prisão preventiva.