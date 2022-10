PJ detém suspeito de abuso sexual de uma criança de 12 anos

A Polícia Judiciária deteve um homem de 27 anos, residente no concelho de Celorico de Basto, suspeito da eventual prática de vários crimes de abuso sexual de criança agravados.

A ação, desenvolvida por inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Braga culminou com a detenção após as diligências que levaram à conclusão de que este homem praticou abusos sobre uma menor de apenas 12 anos e que "ocorreram, durante o verão passado, no período de férias escolares, na casa da vítima, aproveitando-se o suspeito da relação de confiança estabelecida com a família da mesma, para quem efetuava trabalhos agrícolas pontuais", informou a PJ.

O detido vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.