PJ detém três suspeitos de rapto e roubo em Braga

A Polícia Judiciária de Braga desencadeou durante toda a manhã desta terça-feira, três detenções e várias buscas domiciliárias, relacionadas com um crime de rapto e de roubo que foi cometido no Monte do Picoto, em Braga.

Segundo fontes da Polícia Judiciária de Braga revelaram ao JN havia até cerca das 12h00 três detidos, um dos quais tem 17 anos de idade, mas existe ainda um quarto suspeito, este residente em Barcelos.

O crime de rapto terá servido para consumar um roubo de cerca de 200 euros e uma placa de haxixe que terá sido proposta para venda aos vários suspeitos, dois dos quais terão agredido a vítima, dentro de uma residência situada no bairro social camarário do Monte do Picoto, onde hoje de manhã decorreram as primeiras buscas da PJ/Braga.

Segundo fontes da Policia Judiciária de Braga, os crimes terão sido cometidos ao longo da madrugada de 2 de fevereiro de 2023, quando os agora três detidos terão sido abordados na zona dos bares académicos, perto do Campus de Gualtar da Universidade do Minho, em Braga, alegadamente para comprarem haxixe.

Nessa ocasião, os suspeitos terão raptado o homem e levaram-no de automóvel para o Bairro do Monte do Picoto, frente ao Estádio Primeiro de Maio, na freguesia de São José de Lázaro, na cidade de Braga.

O Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária de Braga remeteu mais pormenores para um comunicado a emitir pela Direção Nacional da PJ e os detidos serão apresentados esta quarta-feira ao juiz de instrução criminal, no Tribunal de Guimarães, para o primeiro interrogatório de arguidos detidos e aplicação das respetivas medidas de coação todas por adequadas.