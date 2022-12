PJ detetou cocaína em casco de cargueiro vindo da Colômbia atracado em Setúbal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária (PJ), com o apoio da Polícia Marítima, detetou, na tarde desta sexta-feira, uma quantidade considerável de cocaína, escondida no casco de um navio que atracou no porto de Setúbal. A droga veio diretamente da Colômbia, mas as autoridades policiais ainda estão a apurar se seria descarregada em Portugal.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ também já conseguiu ligar elementos de cartéis colombianos a mais uma carga de cocaína traficada da América do Sul para a Europa, mas, até ao momento, não sinalizou qualquer português em mais uma operação de tráfico desmantelada.

Segundo o JN apurou, a cocaína, numa quantidade que estará entre os 50 e 100 quilos, está escondida no casco de um cargueiro que transportava contentores carregados de bananas. O barco zarpou da Colômbia, mas fez paragens na República Dominicana e Costa Rica, antes de atracar no porto de Setúbal.

PUB

Este trajeto, juntamente com outros indícios apurados pelas autoridades policiais, levantou a suspeita que motivou a busca efetuada à embarcação, que permitiu localizar a cocaína escondida.