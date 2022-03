PJ discute violência sexual

JN Hoje às 17:07 Facebook

A questão da violência sexual foi debatida esta quinta-feira no edifício sede da Polícia Judiciária em Lisboa, onde decorreu um workshop e apresentação do "Grande Livro Sobre a Violência Sexual".

No livro, foram compilados diversos olhares e perspetivas sobre a temática da violência sexual, tendo em conta as boas práticas ao nível da prevenção primária, da avaliação e da intervenção.

De acordo com as autoras, Alexandra Anciães e Rute Agulhas, "a violência sexual é um problema de saúde pública que afeta não apenas as vítimas, mas também as suas famílias e toda a comunidade. Estamos perante uma realidade complexa e com elevada prevalência, que exige estratégias de prevenção, avaliação e intervenção rigorosas, numa perspetiva intersetorial e multidisciplinar".