PJ em casa do empresário de futebol Theodoro Fonseca

Alexandre Panda e Eduardo Pedrosa Costa Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Inquérito sobre transferências entre F.C. Porto e Portimonense ainda não tem arguidos. Investigados também resultados de testes covid.

A residência no Algarve do empresário Theodoro Fonseca, o maior acionista da SAD do clube algarvio e intermediário de jogadores, foi alvo de buscas esta semana no âmbito do processo investigado pelo Ministério Público (MP) e pela Polícia Judiciária (PJ) sobre transferências de jogadores efetuadas entre o F. C. Porto e o Portimonense.

Em causa estão suspeitas de eventuais crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais, entre outros. Segundo apurou o JN, não há arguidos nem foram efetuadas detenções neste processo.