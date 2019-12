PJ encontra provas de prostituição de menores em casa de milionário

Alexandre Panda Hoje às 08:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Magnata dos aspiradores Rainbow, Matthias Schmelz, está em fuga. Saiu de Portugal depois de saber da investigação.

Imagens e vídeos em suporte informático, mas também fotografias comprometedoras em papel, foram encontradas esta segunda-feira em casa de Matthias Schmelz, o magnata dos aspiradores Rainbow, que está a ser investigado por organizar na sua vivenda no Monte Estoril, em Cascais, orgias com raparigas menores. A Polícia Judiciária (PJ) também realizou buscas na empresa do suspeito, que fugiu para o estrangeiro há cerca de um mês.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os inspetores da PJ encontraram em casa do indivíduo ficheiros informáticos onde se podem ver algumas das menores já identificadas no processo, em poses eróticas, durante as festas organizadas pelo presidente da Rainbow Portugal.