PJ faz buscas em dezenas de stands da zona do Porto

A Policia Judiciária e a Autoridade Tributária estão a realizar dezenas de buscas em stands de automóveis do Grande Porto, por suspeitas de uma fraude ao IVA de milhões de euros na importação de veículos. Um dos visados é o stand Auguscar, na Póvoa de Varzim.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, em causa está um esquema que envolve dezenas de stands e empresas do setor automóvel do Grande Porto. Usariam empresas de fachada para importar veículos do estrangeiro sem declarar as transações ao Fisco.

Essas firmas vendiam depois os veículos aos stands que, assim, se limitavam a declarar uma parte limitada do negócio, lesando os cofres do Estado em vários milhões de euros, nomeadamente no IVA.

Um dos indivíduos que a PJ e Inspeção Tributária da AT do Porto têm como suspeito é Augusto Fernandes, do Stand Auguscar, na Póvoa de Varzim, que está a ser alvo de buscas.

O empresário, conhecido por vender automóveis a figuras mediáticas como foi o caso do Angélico, é suspeito de ter beneficiado do esquema de evasão fiscal. Deve ser constituído arguido.