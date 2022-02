PJ faz buscas na Câmara Municipal de Ponte de Lima

Luís Moreira Hoje às 14:34, atualizado às 14:42 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga esteve, esta quinta-feira de manhã, a realizar buscas na Câmara Municipal de Ponte de Lima, no âmbito de um inquérito relacionado com apoios dados às festas concelhias, as Feiras Novas.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que cerca de uma dezena de agentes pediram documentação e acederam aos computadores do Município, alegadamente no âmbito de um inquérito sobre os subsídios que a Autarquia deu, nos últimos anos, para a realização das Feiras Novas.

O JN tentou, mas não conseguiu, até ao momento uma reação da Presidência da Câmara.