PJ fez diligências com ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do SEF

A Polícia Judiciária esteve, na manhã desta quarta-feira, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Porto para, segundo o JN apurou, efetuar diligências relacionadas com a ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do SEF, Manuela Niza Ribeiro.

Esta técnica superior do SEF foi, em maio de 2021, alvo de um processo disciplinar por ter colaborado com os proprietários da OMNI, empresa ligada ao jato apreendido no Brasil com cerca de 500 quilos de cocaína e que viajaria para Portugal com, entre outros, o antigo presidente do Boavista, João Loureiro, a bordo.

Na ocasião, o SEF justificou o processo disciplinar com indícios da prática de acumulação de funções privadas, sem autorização prévia. Manuela Niza Ribeiro admitiu, então, ter colaborado com a OMNI, mas negou que tivesse recebido qualquer contrapartida financeira. Alegou ainda que, nessa altura, estava de baixa médica e que, por esse motivo, não estava a trabalhar no SEF.