PJ iliba responsáveis do Sporting no caso Cashball

A conclusão da investigação da PJ ao caso de corrupção desportiva "Cashball" afastou responsabilidades criminais dos responsáveis do Sporting. Segundo a TVI, que avança a notícia, só o denunciante Paulo Silva deverá ser acusado.

Nem André Geraldes, ex-braço direito de Bruno de Carvalho e antigo diretor-geral do futebol do Sporting, nem Gonçalo Rodrigues, antigo responsável pelo gabinete de apoio ao atleta, deverão ser acusados do crime de corrupção pelo qual foram detidos, há cerca de dois anos e meio.

Ainda de acordo com a estação de TV, a PJ concluiu que apenas Paulo Silva, o empresário que garantiu ter comprado árbitros de andebol e jogadores de futebol por conta dos dirigentes do Sporting deverá ser acusado de tentativa de corrupção.

O inquérito vai agora para o Ministério Público que irá tomar uma posição sobre as conclusões da Polícia Judiciária.

Paulo Silva denunciou um alegado esquema de corrupção, em março de 2018. Garantiu ao Ministério Público do Porto que tinha corrompido vários árbitros de andebol, mas também jogadores de futebol para favorecer o Sporting durante jogos.