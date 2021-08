PJ investiga casos sucessivos de incêndios em carros 

Rogério Matos Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária está a investigar três casos de incêndios em viaturas que ocorreram nos últimos dois fins de semana em Setúbal. Não há, por agora, detidos.

Na madrugada deste domingo, quatro viaturas arderam em dois locais diferentes da cidade. Um dos episódios ocorreu por volta das 2 horas da madrugada de domingo, na Praceta Hernâni Cidade e outro na Rua Dr. Sousa Gomes.

No fim de semana anterior, três viaturas ligeiras foram consumidas pelas chamas na rua do Mormugão, perto de uma escola de condução. Os bombeiros sapadores de Setúbal foram acionados para as três situações e apagaram as chamas, evitando assim maiores danos.

Durante este fim de semana, arderam mais quatro viaturas em Setúbal. Os fogos aconteceram na mesma noite.