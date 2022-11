A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias em que terá morrido um homem, cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição num prédio devoluto, no Martim Moniz, em Lisboa.

O cadáver foi descoberto pelas 12.45 horas desta quarta-feira, tendo o alerta sido dado por um transeunte, adiantou, ao JN, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O corpo estaria no poço do elevador de um imóvel no Beco da Barbadela.