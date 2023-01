PJ investiga desaparecimento de camionista de 37 anos

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o desaparecimento, há cinco dias, de um camionista, de 37 anos, na Grande Lisboa. O seu telemóvel foi usado pela última vez na Bobadela, no concelho de Loures.

Pedro Pinto desapareceu a 26 de janeiro deste ano, 2023, tendo o seu carro, um Fiat Punto preto, sido encontrado na Estrada Nacional 10, perto de uma oficina em Alhandra (Vila Franca de Xira), depois das piscinas da Cimpor no sentido Sobralinho-Alhandra, segundo informação divulgada por familiares e amigos no Facebook. O carro, descoberto entre as 17.30 e as 18 horas, estava a trabalhar e com a porta do condutor aberta.

A PSP já realizou, sem sucesso, buscas na Bobadela, onde foi feita a última chamada, confirmou, esta terça-feira, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A mesma fonte acrescentou que a investigação está a cargo da PJ. Contactada pelo JN, a instituição optou, para já, por não prestar qualquer esclarecimento.

A família apela a quem tenha informações que contacte as autoridades.