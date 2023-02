PJ investiga esfaqueamento mortal à porta de bar em Famalicão

A Polícia Judiciária de Braga está a realizar várias diligências para identificar os autores do esfaqueamento mortal ocorrido domingo à noite, na Alameda Luís de Camões, no centro de Famalicão.

José António Ferreira, de 32 anos, foi esfaqueado no tórax e acabou por morreu no hospital, e um outro jovem de 31 anos foi esfaqueado nas costas.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, as duas vítimas serão colaborador e gerente de um bar situado a escassos metros do local onde terão sido agredidos.

As circunstâncias em que tudo aconteceu estão a ser investigadas pela PJ, mas tudo indica que a contenda terá envolvido dois indivíduos que antes terão estado no bar onde as vítimas trabalhavam. Os dois jovens acabaram esfaqueados. Um morreu no hospital.

Os agressores fugiram e ainda não estão identificados.

A situação terá sido presenciada por algumas testemunhas, até porque se trata de uma rua onde estão localizados cafés, bares e restaurantes. As autoridades recolheram, ainda, indícios que foram deixados no local.

A vítima mortal, José António Ferreira de 32 anos, tinha negócios na área da estética e residia com os pais em Joane.