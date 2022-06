PJ investiga morte de homem em Lagos

Um homem foi encontrado morto, ao final da noite desta terça-feira, em Lagos, no Algarve. O corpo estava numa casa devoluta e tinha marcas que indiciam uma morte violenta. A Policia Judiciária está a investigar.

O alerta foi dado cerca das 21.45 horas e a PSP de Lagos fez deslocar uma patrulha para o local e, mais tarde, uma equipa da investigação criminal. Perante as suspeitas de homicídio, os agentes acabaram por comunicar o caso à Polícia Judiciária (PJ).

Inspetores e peritos do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão estiveram, até cerca das 3 horas, a recolher vestígios no local do crime e no corpo da vítima, que foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal onde será feita a autópsia.

Segundo um vizinho, o homem teria cerca de 40 anos e morava em Lagos, a alguns quilómetros da casa devoluta onde foi encontrado.

A investigação está a cargo da PJ.