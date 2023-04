Recém-nascido morre durante parto em escola na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circustâncias da morte de um recém-nascido, ocorrida durante um parto numa residência, situada numa escola profissional da Maia. A mãe teve de ser hospitalizada.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os Bombeiros da Maia foram alertados pouco antes do meio dia, deste domingo, para se deslocar a uma residência numa escola profissional, situada na Rua de Espinhosa, em S. Pedro de Avioso, na Maia.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros à mãe, que estuda e reside no estabelecimento de ensino. Em estado grave, foi depois transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Perante a morte do recém-nascido, a GNR alertou a PJ do Porto, para investigar as circunstâncias da morte. O bebé foi transportado para o Instituto de Medicina Legal, no Porto. A autópsia irá ajudar a esclarecer se o recém-nascido já nasceu sem vida ou se faleceu durante o parto sem assistência.