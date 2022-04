PJ investiga morte de aluno do Politécnico de Leiria com "lesões torácicas"

Anabela Silva Hoje às 10:22 Facebook

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um aluno do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), na noite da última quinta-feira, para apurar se a mesma resultou de algum ritual de praxe académica ou de um acidente doméstico. O jovem, que tem 18 anos e era da zona de Viseu, entrou no Hospital de Santo André em "paragem cardiorrespiratória", depois de sofrer "lesões torácicas", informou a PSP.

Segundo informações recolhidas pelo JN junto da comunidade estudantil do Politécnico de Leiria, as lesões sofridas pelo jovem terão sido causadas por um vidro, mas, até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias concretas em que o vidro atingiu o tórax do jovem.

O caso foi transmitido à Judiciária pelo Comando Distrital da PSP de Leiria, que, já esta sexta-feira de manhã, informou que o jovem faleceu na noite de quinta-feira e que foi avisada deste facto, às 23 horas de quinta-feira, pelo "telefonema de um particular". Este será um dos jovens que partilhava casa com a vítima mortal, na zona de Santa Clara, freguesia de Parceiros.

Os polícias de serviço contactaram o pessoal médico do Hospital de Santo André, em Leiria, que assistiu o jovem, lê-se no comunicado do Comando Distrital de Leiria da PSP, que precisa ainda que a vítima deu entrada naquela unidade hospitalar pelas 19.30 horas de quinta-feira e já "em paragem cardiorrespiratória".

"Foi recebida uma chamada no número nacional de emergência 112, ontem, pelas 19.11, comunicando a necessidade de acionamento de assistência médica para um jovem, que alegadamente tinha sofrido um acidente doméstico, tendo sido acionada uma ambulância para o local", relata ainda a PSP, acrescentando que "o jovem falecido apresentava lesões torácicas que poderiam estar relacionadas com a causa da morte".

A PSP ainda executou "diligências urgentes" para "identificar outros cidadãos relacionados com a ocorrência e, por não estarem claras as causas da morte, contactou o órgão de polícia criminal que detém a competência para investigar os factos em questão", a Polícia Judiciária.

Líder estudantil e IPL apontam para acidente

Contactado pelo JN, o presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Joel Rodrigues, afirmou que a morte do colega resultou, "provavelmente, de um acidente em casa e não de uma situação de praxe".

Joel Rodrigues disse que a vítima partilhava casa com colegas e que foi um deles que pediu por socorro através do número de emergência 112.

"A comunidade académica está muito consternada com esta tragédia", acrescentou o dirigente associativo.

O Instituto Politécnico de Leiria também já reagiu, confirmando que o caso de deu"no apartamento particular onde o estudante residia". Em comunicado, o Politécnico sublinha que a informação de que dispõe ainda é "muito escassa", mas diz que não existem dados que apontem para "uma relação com atividades de praxe académica", tendo antes se tratado de um "lamentável acidente".

De qualquer modo, a instituição adianta que está a acompanhar a situação "de perto", aguardando pela investigação das autoridades competentes. No comunicado, é ainda transmitido, "a toda a família e amigos", pesar pela morte do jovem.