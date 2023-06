PJ investiga tiroteio na Baixa da Banheira 

A Polícia Judiciária de Setúbal investiga um tiroteio ocorrido na noite deste sábado na Baixa da Banheira, concelho da Moita. Não há vítima, nem danos materiais.

As autoridades foram alertadas para vários tiros disparados na via pública na Baixa da Banheira, bem como ameaças proferidas de alta voz entre várias pessoas. No local, as autoridades não encontraram ninguém.

A PJ foi acionada e esteve a recolher os invólucros deixados na via pública. Não há suspeitos. A PJ tenta agora identificar os autores dos disparos e averiguar os motivos por detrás do tiroteio.