PJ lança megaoperação contra burlas no MBWay

A Polícia Judiciária está a realizar mais de meia centena de buscas em vários pontos do país, visando indivíduos ligados a inúmeros esquemas de burla com MBWay. Os principais suspeitos residem no Alentejo, onde, em colaboração com Grupo de Operações Especiais da GNR, foram cercados dois bairros dos concelhos de Campo Maior e Monforte.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a operação da PJ de Évora está a levar a cabo buscas em Campo Maior, Monforte, Avis, Almeirim, Figueira da Foz e Loures. Em causa estão mais de cem inquéritos diferentes que terão lesado dezenas de vítimas em cerca de 200 mil euros, desde de 2019 até hoje.

As vítimas, que tinham publicitado a venda de bens em sites como o OLX ou custo Justo, eram abordadas pelos suspeitos através de chamadas de telemóvel. Fazendo-se passar por clientes, mostravam-se interessados na compra dos bens, mas exigiam pagar através do sistema MBWay.

Aproveitando o desconhecimento da aplicação, levavam as vítimas a instalar o programa nos telemóveis para depois manipula-las e tomar conta das contas bancárias. Na posse dos códigos de acesso à aplicação, passavam a ter acesso às contas das vítimas e faziam transferência para contas que controlavam.

Pelo que foi possível apurar, no terreno estão mais de 130 elementos da PJ assim como duas centenas de militares da GNR de Portalegre e da Unidade de Intervenção.