PJ prende mãe que prostituiu filha menor em Mirandela

Uma mãe, de 31 anos, foi detida pela Polícia Judiciária de Vila Real por suspeitas de ter sujeito a filha, hoje com 15 anos, à prostituição, em Mirandela. O "cliente", de 64 anos, também foi detido.

"Os factos ocorreram no período compreendido entre meados do ano de 2016 e finais do ano de 2020, em duas residências sitas em Mirandela, nas pessoas de uma criança atualmente com 15 anos de idade e sua mãe, uma mulher de 31 anos de idade", explica a PJ em comunicado

Os dois detidos serão hoje levados a Tribunal para aplicação das medidas de coação.