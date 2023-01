PJ faz buscas no Hospital de Braga por contratos ilegais

JN Hoje às 12:10 Facebook

A Polícia Judiciária realizou buscas, esta quarta-feira, no Hospital de Braga e numa empresa do Porto. "Em investigação está matéria relacionada com contratação pública, nomeadamente com eventuais irregularidades em procedimentos públicos de aquisições efetuadas pela Unidade Hospitalar", informou a PJ em comunicado.

O Hospital de Braga também confirmou as buscas, garantindo que está a "colaborar totalmente" com as autoridades. Em comunicado enviado às redações, acrescentou que o seu "Conselho de Administração assegura o cumprimento dos trâmites legais dos Concursos Públicos visados" pelo inquérito-crime.

Este é dirigido pela 1.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.

As buscas contaram com a presença de um juiz de instrução criminal, um magistrado do Ministério Público e elementos da Polícia Judiciária.