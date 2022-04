PJ volta a analisar poço de Vila Verde onde foi encontrado cadáver

Joaquim Gomes Hoje às 21:05 Facebook

A Polícia Judiciária de Braga voltou, na tarde desta terça-feira, ao centro de Vila Verde, para fazer novas diligências no fundo do poço onde foi encontrado um cadáver na semana passada.

Os Bombeiros Voluntários de Barcelos apoiaram os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, tendo drenado o poço, para que a Polícia Judiciária de Braga pudesse recolher mais indícios.

Segundo constatou o JN, ao longo desta tarde, os peritos saíram de Vila Verde com mais vestígios, recolhidos em sacos de provas. A autópsia indica que o cadáver encontrado pertence a um homem de meia-idade​, mas o avançado estado de deterioração do corpo está a dificultar as investigações criminais.

Tal como o JN noticiou, o cadáver foi avistado, na sexta-feira, no fundo de um poço de rega por operários que estão a recuperar a casa principal da antiga Quinta da Botequina, no centro da vila, para acolher novas instalações do Rancho Típico Infantil de Vila Verde.