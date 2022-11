Polícia acusado de agredir menor autista durante jogo de futebol

A avó de uma criança de 13 anos, que sofre de autismo, apresentou queixa contra um agente do Comando Distrital de Beja da PSP, por este, alegadamente, ter agredido o menor, dia 6 de novembro, no decurso de um jogo de futebol entre o Desportivo de Beja e o Vasco Gama de Vidigueira, a contar para o Campeonato Distrital de Juvenis.

O caso terá ocorrido no campo nº. 2 do Complexo Desportivo de Beja, quando o agente, trajando à civil, terá maltratado o menor, que tinha acompanhado o avô, também polícia e que estava a fazer um serviço gratificado no jogo.

Paula Serra, a avó do menor e mulher daquele polícia, apresentou queixa na esquadra da PSP, por, alegadamente, o seu neto "ter sido agredido, por estar a urinar entre dois automóveis". "Depois, foi levado ao hospital para ser tratado", acrescentou a avó. Segundo as informações recolhidas pelo JN, o menor apresentaria um corte num lábio.

PUB

Contactado pelo JN, o superintendente Raul Glória Dias, que dirige o Comando Distrital de Beja da PSP, confirmou que "foi apresentada uma queixa por uma familiar do menor, e o polícia de serviço [no jogo, avô do rapaz] fez informação sobre a ocorrência". O comandante acrescentou que a queixa "foi remetida para o Ministério Público", mas já "aberto um inquérito interno para apurar a realidade dos factos".

Fonte do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja confirmou, que acompanhado da mãe, "um jovem de 13 anos deu entrada no Serviço de Urgência no domingo, dia 6 de novembro, às 13.30 horas". Acrescentou que o motivo da ida ao hospital que ficou registado "foi o de agressão".