Polícia de férias apanha homem fugido à justiça a tomar banho num rio

Um homem sob quem pendiam dois mandados de detenção e encaminhamento para um estabelecimento prisional foi detido por um polícia de férias quando estava a tomar banho num rio com a família numa zona de lazer, em Alcafache, Viseu.

O indivíduo de 27 anos tinha sido condenado pela justiça a uma pena de seis anos de prisão por roubos na via pública e tráfico de droga.

"O agente, que estava de férias, deslocou-se com a família para Alcafache. Estava na companhia de dois colegas que se encontravam de folga, quando visualizou o indivíduo" no rio, contou ao JN comandante da PSP de Viseu, o superintendente Vítor Rodrigues.

"Como estávamos numa área patrulhada pela GNR, solicitaram apoio à GNR de Mangualde que imediatamente deslocou para lá meios. Em colaboração com as agentes da PSP fizeram a detenção do indivíduo que estava acompanhado de familiares", acrescentou o superintendente Vítor Rodrigues.

O homem que se encontrava foragido não ofereceu resistência. Depois de detido foi encaminhado para o comando distrital da PSP de Viseu.

Após certificar os mandados de detenção, A PSP encaminhou o homem para o estabelecimento prisional da cidade da Guarda, "onde já se encontra a cumprir a pena".