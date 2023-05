Polícia deteve oito pessoas e fiscalizou mais de 500 carros em Oeiras

A PSP deteve oitos pessoas, durante uma operação de grande envergadura, que terminou na madrugada deste sábado, em Oeiras. Foram fiscalizadas 518 viaturas e identificadas 233 pessoas.

A operação, realizada no âmbito do policiamento "Noite + Segura", e que terminou às 3 horas deste sábado, levou à detenção de oito pessoas por tráfico de droga, posse de arma proibida, tráfico de droga e detenção de arma proibida, condução sob o efeito do álcool e sem carta de condução.

Em comunicado a Polícia revelou que foram fiscalizadas 518 viaturas e identificadas 233 pessoas, tendo ainda sido realizados 18 controlos de velocidade e levantados 102 autos de contraordenação.

A operação, que decorreu nas entradas e saídas de Oeiras, "pretendeu também reforçar o sentimento de segurança dos cidadãos do concelho, prevenindo assim a atividade delituosa cometida com recurso a armas e reforçando a prevenção rodoviária".

Estiveram envolvidas várias valências da PSP, designadamente do trânsito, ordem pública e investigação criminal.