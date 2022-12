Polícia deteve sete taxistas por especulação em Lisboa

R.P. Hoje às 16:12 Facebook

A PSP deteve, este mês, sete taxistas pelo crime de especulação na freguesia dos Olivais e Parque das Nações, em Lisboa. Segundo a Polícia, a maior parte deles tem diversos processos por aquele crime

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realçou que quatro das detenções ocorreram na manhã do passado dia 22 e "surgem da pesquisa de informação e da perceção de uma prática que se tem revelado cada vez mais recorrente e de certa forma cristalizada no seio do transporte de passageiros através do serviço de táxi".

No âmbito da operação foram detidos sete taxistas, com idades compreendidas entre os 26 e os 59 anos, e as viaturas apreendidas de forma a "impossibilitar os autores de voltarem a reincidir na conduta".

"Os detidos foram presentes junto dos serviços do Ministério Público, Instância Local de Pequena Criminalidade, sendo que, sobre a grande maioria dos ora detidos já existe um rol de vários processos em que os mesmos se encontram arrolados como suspeitos da prática deste mesmo crime", sublinhou a PSP.