Polícia dispersa ajuntamento com centenas de pessoas em Braga

A PSP de Braga dispersou um ajuntamento com cerca de 200 pessoas no centro de Braga, na madrugada deste domingo.

Cerca de 200 pessoas, maioritariamente jovens, estavam concentrados no Campo das Hortas, ao início da madrugada deste domingo. O local, no centro de Braga, é conhecido como ponto de encontro ao ar livre para consumo de álcool, um fenómeno importado de Espanha e que em Portugal mantém o nome - "botellón".

Cerca da 1.20 horas da manhã deste domingo, a PSP de Braga deu ordem para desmobilizar às cerca de 200 pessoas que estavam concentradas no Campo das Hortas.

A operação decorreu sem incidentes, com todas as pessoas a deixarem o local ordeiramente. No total, a PSP mobilizou quatro viaturas: dois carros patrulha, uma equipa da Investigação Criminal e uma carrinha da Equipa de Intervenção Rápida.

Campo das Carvalheiras vedado pela Polícia Municipal

O Campo das Carvalheiras foi vedado pela Polícia Municipal de Braga Foto: Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Polícia Municipal colocou fitas a vedar o Campo das Carvalheiras, outro ponto de encontro conhecido da noite de Braga, impedindo ajuntamentos no local.

Cerca da 1.30 horas da manhã, a Polícia Municipal de Braga andava pelas ruas junto à Sé, uma zona de bares que tinha ainda muita gente nas esplanadas, tentando sensibilizar as pessoas para a necessidade de manter os cuidados devido à pandemia de Covid-19.

Prevenção impede ajuntamento em Barcelos

Carrinha da EIR da PSP de Braga reforçou a PSP de Barcelos e evitaram o botellón na frente ribeirinha, onde se têm juntado milhares de jovens Foto: Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A frente ribeirinha de Barcelos, local onde se juntam, em noites normais, de tempos sem pandemia, milhares de pessoas a conviver (e a beber), ficou vazia na noite deste sábado.

A PSP, num movimento de antecipação, mobilizou meios para o local durante a tarde e impediu ajuntamentos que têm sido comuns à noite, desde que começou o desconfinamento.

Alarmada com o número crescente de pessoas que se juntam no local, a PSP agiu na antecipação e inviabilizou o habitual "botellón" naquela zona de Barcelos.

Estas ações ocorreram horas depois de o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter apelado aos jovens para que "ajudem ainda mais nesta fase" da pandemia, considerando que este grupo etário "tem um papel fundamental" que é o de "dar o exemplo".

De máscara e luvas, Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se esta tarde, no Parque Urbano Felício Loureiro em Queluz, concelho de Sintra, a uma ação de sensibilização dos mais jovens para o combate à covid-19, promovida pelo Conselho Nacional de Juventude (CNJ), iniciativa na qual estiveram ainda a ministra da Saúde, Marta Temido, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o secretário de Estado e coordenador regional de Lisboa e Vale do Tejo para o combate à covid-19, Duarte Cordeiro e o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta.