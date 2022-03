Polícia em estado muito grave após ter sido agredido em discoteca

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:21 Facebook

Jovem agente estava de folga, mas terá tentado, com a colaboração de três outros colegas, terminar com zaragata no interior de espaço de diversão noturna de Lisboa

Um polícia está internado, em estado muito grave, no Hospital São José, em Lisboa, depois de, na madrugada deste sábado, ter sido violentamente agredido numa discoteca da capital. O agente da PSP estava de folga e terá sido atacado quando, com outros três colegas polícias, tentava terminar com uma zaragata que se iniciou no interior do espaço de diversão noturna.

Segundo o JN apurou, o jovem polícia aproveitou a noite de folga para se divertir com os amigos numa discoteca situada na Avenida 24 de Julho, em Lisboa. Todos estavam já no interior do espaço de diversão noturna quando se aperceberam de confrontos físicos envolvendo outros clientes e intervieram para tentar terminar com a zaragata. Essa intervenção levou, contudo, a que fossem os próprios polícias a serem agredidos.

Os autores da agressão ainda não foram identificados, mas o certo é que a violência do ataque causou graves ferimentos num dos agentes. Este teve de ser assistido pelo INEM ainda no interior da discoteca, antes de ser transportado para o Hospital São José. É nesta unidade hospitalar que está internado em estado considerado muito grave.

Os restantes polícias sofreram ferimentos ligeiros.