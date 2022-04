Polícia francesa procura mulher do homicida de emigrante

Alexandre Panda Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades francesas que já detiveram um cidadão espanhol e dois portugueses pelo homicídio de Tiago Ribeiro Silva, abatido a tiro na segunda-feira em Buzet-Sur-Baïse, no sul de França, estão agora à procura da mulher do homicida, que terá fugido para Espanha.

Tiago Ribeiro Silva Foto: DR

A Gendarmerie e o Ministério Público local acreditam que a mulher de Marcos Navarro assistiu ao planeamento do homicídio do emigrante, natural de Oliveira de Azeméis. As suspeitas adensaram-se porque a mulher saiu de casa com os filhos após o seu marido ter assassinado Tiago Ribeiro Silva. Foi para Espanha, onde tem família.

O emigrante foi morto com um tiro de caçadeira na cabeça, à frente da mulher grávida e dos filhos, quando chegava a casa. Regressava de uma festa com familiares e amigos em que se gerou uma acesa discussão entre a vítima e os compatriotas portugueses. Acusaram-no de ser consumidor de droga. O espanhol tentou travar a luta e foi violentamente empurrado por Tiago Ribeiro Silva.

Após a contenda, o agressor saiu da festa com os portugueses, foi a casa buscar uma caçadeira e planear o homicídio com os cúmplices. Deslocou-se a Buzet-Sur-Baïse e esperou pela chegada da vítima, que morreu no local.

Ao juiz de instrução, que colocou o trio em prisão preventiva, confessou o homicídio.