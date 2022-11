Polícia lança operação especial de busca de armas em Lisboa

JN Hoje às 08:32 Facebook

A PSP de Lisboa tem no terreno, esta terça-feira de manhã, "uma operação especial de prevenção criminal" tendo em vista a busca e apreensão de armas.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS) informa que destacou "diversas valências da Polícia de Segurança" tendo em vista o "cumprimento de 16 mandados de busca domiciliária e 22 de busca não domiciliária na freguesia de Olivais, cidade de Lisboa".

A operação, "de natureza preventiva e de grande envergadura em zonas urbanas com grande probabilidade de alguns dos residentes portarem ou terem na sua posse armas de fogo ou armas brancas", está a ser realizada "em estreita articulação com a 11.ª Secção do DIAP de Lisboa", informa o COMETLIS, em comunicado.

"Estão a ser empenhadas diversas valências da Polícia de Segurança, desde a investigação criminal, às equipas de Intervenção rápida, Núcleo de Armas e Explosivos e Unidade Especial de Polícia", acrescenta o comunicado.