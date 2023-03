Polícia que matou namorada de André "Pirata" apanha pena suspensa de dois anos

O agente da PSP que disparou sobre um carro em fuga e atingiu mortalmente a companheira de André "Pirata" em São João da Madeira, após uma tentativa de furto, foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa. André "Pirata", também arguido neste processo, foi condenado a três anos, por crimes de furto e de resistência e coação sobre funcionário.

O Tribunal da Feira deu como provado, esta quinta-feira à tarde, o crime de homicídio por negligência por parte do agente da PSP, decidindo suspender a pena de dois anos.

Sobre o pedido de indemnização cível, o juiz considerou que terá que ser um tribunal administrativo a apreciar o mesmo, já que está em causa um pedido sobre o Estado e um agente.

PUB

Entre os factos provados, o tribunal diz que o polícia disparou sobre o carro quando já não estava em perigo a vida do segundo agente, uma das justificações dadas pela defesa do agente agora condenado.

Como factos não provados, o coletivo destacou que não foi feita prova de que André "pirata" fez marcha-atrás e pôs em perigo o agente.

O caso remonta à noite de 24 de setembro de 2020, quando os agentes da PSP intercetaram André "Pirata" a tentar furtar bens do interior de um veículo estacionado numa rua de São João da Madeira.

De acordo com a acusação do Ministério Público, André "Pirata" direcionou o veículo contra um dos agentes que se colocou na sua frente, só não o atingindo pela rapidez com que este se desviou.

O outro agente da PSP, que se encontrava na traseira do veículo em fuga, a uma distância de cerca de 30 metros, também terá efetuado um disparo para a traseira da viatura, que viria a perfurar o veículo e a atingir a companheira do assaltante no coração e pulmão direito, causando-lhe a morte.

A leitura do acórdão contou com a presença de diversos elementos da PSP que fizeram questão de mostrar solidariedade para com o colega de profissão.