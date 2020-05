Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:45, atualizado às 18:41 Facebook

Festa terminou com disparos. Três agentes e um morador feridos

Agentes da PSP foram recebidos com vários tiros, na madrugada deste sábado, quando tentavam, pela terceira vez, terminar com uma festa com cerca de cem pessoas, que estava a decorrer num bairro do Parque das Nações, em Lisboa. No final da operação, três polícias e um morador ficaram feridos e viaturas da PSP ficaram danificadas.

Segundo o JN apurou, a PSP foi alertada para uma festa que estava a decorrer na rua e deslocou para o local vários elementos. Porém, a chegada dos polícias fez com que os ânimos ficassem exaltados. Um vídeo de um morador deixa perceber que, ao longo de quase dois minutos, foram disparados diversos tiros. Entre gritos de homens e mulheres, os disparos são feitos entre dois blocos de apartamentos.

O mesmo vídeo mostra, em seguida, alguns homens a caminhar na rua e a disparar em direção a um carro descaracterizado que se aproximava. O JN apurou que essa viatura pertence à Polícia.

PSP ripostou com balas de borracha

Já após a notícia do JN, a PSP explicou que, 15 minutos após a meia-noite, começou a receber reclamações dos moradores do bairro Casal dos Machados, devido a um ajuntamento de "cerca de cem indivíduos", que se encontravam "a consumir bebidas alcoólicas, causando ruído".

"No local, pela terceira vez, com o intuito de fazer cessar novamente o ruído que era produzido, nomeadamente através de aparelhagem eletrónica, e de forma a repor o cumprimento das medidas impostas pelo estado de calamidade, foi mais uma vez determinado aos indivíduos ali presentes que cessassem aquela conduta e que regressassem às suas residências. Todavia, as ordens transmitidas pela PSP não foram acatadas por alguns indivíduos do grupo ali existente, tendo os mesmos adotado uma postura hostil para com os polícias, arremessando vários objetos na direção dos mesmos, nomeadamente pedras e garrafas de vidro", descreve um comunicado da Polícia.

A PSP confirma que "foram efetuados vários disparos de arma de fogo por moradores do bairro" que, no entanto, não foi possível identificar. E admite que também os agentes, "perante o escalar de violência por parte dos moradores", tiveram necessidade de efetuar "disparos de munições de baixa potencialidade letal". "Só assim foi possível, cerca das 04H15, garantir a reposição da ordem pública no referido local", conclui a PSP.