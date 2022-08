Polícias salvam homem inconsciente de carro em chamas

JN Hoje às 15:35 Facebook

Dois polícias resgataram um homem inconsciente do interior de um automóvel em chamas, em Camarate, Loures. Conseguiram arrombar a porta e tirar o homem do interior da viatura antes que esta ficasse destruída.

No passado dia 13 de agosto, os polícias receberam a informação de que uma viatura estaria a arder no Parque das Oliveiras, em Camarate, com uma pessoa inanimada no interior. Foram rapidamente para o local e depararam-se com um homem no interior do carro que não respondia aos sucessivos chamamentos.

Pegaram no extintor que tinham na viatura policial e tentaram apagar as chamas. Porém, não conseguiram extinguir o incêndio que continuava a aumentar. Decidiram então arrombar a porta do carro com recurso à força e assim retiraram o cidadão, ainda com sinais de vida, apesar de continuar sem reação.

Enquanto não chegavam os meios de socorro ao local, os polícias continuaram a usar extintores e a mangueira de segurança dos prédios contíguos para conter o fogo até à chegada dos bombeiros que, depois, conseguiriam extinguir o incêndio.

"Devido à pronta ação dos polícias foi possível colocar o cidadão em segurança, sendo o mesmo transportado a Unidade Hospitalar a fim de ser devidamente verificado o seu estado de saúde", informa a PSP através de comunicado.