Polícias vão manifestar-se todos os dias para exigir subsídio de risco digno

Ação reivindicativa começou nesta segunda-feira e irá continuar até 21 deste mês. Promotores do protesto querem que iniciativa seja replicada noutros pontos do país

Cerca de cem polícias manifestaram-se, nesta segunda-feira, contra o valor do subsídio de risco proposto, na semana passada, pelo Governo. A ação reivindicativa decorreu em frente à sede do Comando Distrital de Braga da PSP e irá repetir-se, todos os dias, entre 16.30 e as 18.30 horas, até 21 deste mês. "Os polícias estão indignados", justifica Rui Moreira, mentor do Grupo de Polícias de Braga, que organizou a manifestação.

Este agente da PSP refere ainda que gostaria de ver esta manifestação "replicada" por todo o país, de forma a que o Ministério da Administração Interna percebesse a dimensão da frustração reinante na GNR e na PSP.

A iniciativa irá terminar no dia em que o secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, voltará a reunir com os sindicatos e associações socioprofissionais das forças de segurança. Esse encontro servirá para discutir o valor do subsídio de risco a atribuir aos polícias, mas não se antecipa que o acordo seja facilmente alcançado.

Isto porque os polícias exigem um subsídio de risco semelhante ao que é pago aos inspetores da Polícia Judiciária, mais de 300 euros mensais, mas o Governo pretende pagar menos de 70 euros por mês a cada agente da PSP ou militar da GNR.