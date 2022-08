Popular socorre militar inanimado em posto da GNR

Um militar com 48 anos caiu inanimado quando estava sozinho, no atendimento no posto da GNR da Moita, durante a noite de segunda-feira.

Foi um popular que se dirigiu ao posto para apresentar uma queixa que o encontrou e chamou os bombeiros. O militar foi transportado para o hospital do Barreiro e encontra-se bem, afirma fonte oficial da GNR.

O caso ocorreu às 22 horas desta segunda-feira. Uma pessoas entrou no posto da GNR da Moita para apresentar uma queixa e encontrou o militar de serviço no chão, inanimado. Imediatamente ligou para o 112, que fez chegar ao local socorristas e uma ambulância dos bombeiros voluntários da Moita. Foi também dado conhecimento à sala de situação da GNR de Setúbal, que acionou a patrulha da GNR da Moita que se encontrava no exterior.

O militar, com 48 anos, foi transportado para o Hospital do Barreiro onde foi socorrido e submetido a exames complementares. De acordo com fonte oficial da GNR de Setúbal, o militar sofreu uma indisposição e os exames não detetaram nada de grave.