Porteiro de bar preso por esfaquear cliente em Coimbra

O porteiro de um bar de Coimbra foi detido por ter esfaqueado um cliente, estudante universitário, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ). A vítima, de 21 anos, sofreu um golpe no abdómen que exigiu uma intervenção cirúrgica e dois dias de internamento. O suspeito, de 34 anos e cadastrado, já foi presente a um juiz e ficou em prisão preventiva, indiciado de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o crime foi cometido ao final da madrugada de 19 de fevereiro, um sábado, no Mandarim, antigo café da Praça da República que agora tem características de bar e discoteca. O jovem de 21 anos e um amigo, dois anos mais velho e também estudante universitário, tiveram um desentendimento com o porteiro e tomaram a iniciativa de sair do bar, contou fonte policial.

No entanto, o porteiro decidiu ir atrás deles, intercetando-os já numa rua da zona de Celas, a pouco mais de um quilómetro. O estudante de 23 anos, assim que o viu, afastou-se dele, mas o mais novo não conseguiu escapar foi esfaqueado na barriga. Depois, o porteiro desapareceu e o ferido foi ajudado pelo amigo e transportado para o hospital, conta fonte policial.

A Diretoria do Centro da PJ tomou conta da investigação do caso, vindo a constatar que o suspeito continuou a trabalhar no mesmo estabelecimento de diversão noturna. Entretanto, recolheu provas, testemunhais e outras, e procedeu à detenção do porteiro na última terça-feira. O detido já tinha antecedentes criminais, por tentativa de homicídio (não em funções de porteiro ou segurança) e de tráfico de estupefacientes, e no dia seguinte foi sujeito a prisão preventiva, por decisão do Juízo de Instrução Criminal de Coimbra.

Segundo as informações recolhidas no inquérito, que é dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra, o arguido não estava legalmente habilitado a exercer funções de segurança.