Porto de Lisboa condenado por afogamento de piloto da barra

O Tribunal da Relação de Évora condenou a Administração do Porto de Lisboa (APL) e a seguradora Fidelidade a pagar uma pensão à mulher e ao filho de um piloto da barra de Lisboa que, em 2018, morreu afogado. A vítima caiu ao mar quando desembarcava do navio mercante "Singapore Express" para a lancha de pilotagem "Torre de Belém" ao largo da baía de Cascais.

O acórdão, datado de 2 de março, rejeitou o recurso interposto pela APL e confirmou a decisão do tribunal de 1.ª instância que tinha julgado procedente a ação no valor de 956 mil euros, intentada pela viúva do comandante Miguel Conceição e pelo filho menor.

Assim, a seguradora e a empresa vão ter de pagar, além dos subsídios de férias e de Natal, uma pensão anual e vitalícia à mulher da vítima de mais de 18 mil euros até à idade da reforma e de mais de 24 mil euros a partir desta idade. Já o filho terá direito a cerca de 12 mil euros anuais até aos 22 ou, se continuar a estudar, até aos 25. Nos dois casos, os valores são retroativos desde a data da morte. Além destas quantias, a APL terá de desembolsar a título de danos não patrimoniais 140 mil euros: 40 mil à viúva e 30 mil ao filho pelos danos sofridos com a perda do marido e pai, respetivamente, e 70 mil euros em conjunto pelo dano de morte.